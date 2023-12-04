Ушел из жизни кандидат физико-математических наук, доцент Виктор Куприянов

Скончался преподаватель РГУ им. С.А. Есенина, кандидат физико-математических наук, доцент Виктор Куприянов.

В 1978 году он окончил Куйбышевский государственный университет. С декабря 1991 до сентября 2000 года работал на кафедре математического анализа, сначала в должности старшего преподавателя, а затем доцента. Принимал активное участие в работе физико-математических лицейских классов.

Виктор Куприянов работал на Станции наблюдений ИСЗ. Его талант ученого-физика позволил ему решить ряд сложнейших вопросов в области обратных задач фотометрических наблюдений ИСЗ. Группа под его руководством разработала решение задачи распознавания искусственных космических объектов по данным оптических наблюдений и рабочее место наблюдателя геостационарных космических объектов.

С 2001 года и по настоящее время Куприянов работал на факультете экономики и в институте физико-математических и компьютерных наук РГУ имени С.А. Есенина. Он проводил занятия по различным дисциплинам, связанным с математическим моделированием социально-экономических процессов, инвестиционным анализом, имитационным моделированием сложных систем.

Виктор Владимирович был ярким преподавателем и талантливым исследователем.

Прощание состоится в среду, 6 декабря. О времени и месте будет сообщено дополнительно.