Среда, 15 марта, 2023
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Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся за сутки на 22 сантиметра

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За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 22 сантиметра. На 16.00 15 марта он на 4 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В районе Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 13 сантиметров и составляет 90 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

По последним данным, в регионе подтоплено 14 низководных мостов, от «большой земли» водой отрезаны 12 населённых пунктах в Сапожковском, Путятинском, Старожиловском и Кораблинском районах.

Из позитивного — от воды освободились 75 подтопленных ранее приусадебных участков.

МЧС сообщает об отсутствии необходимости эвакуировать население.

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