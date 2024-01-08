Улицы Киева затопило после коммунальной аварии, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Канализацию ночью 8 января прорвало на Борщаговке. Зловонные стоки затопили улицу и припаркованные автомобили. Местные СМИ опасаются, что к утру вода замерзнет, ведь в столице Украины ожидается минус 11 градусов.

Позже администрация Киева в своем Telegram-канале уточнила, что произошло повреждение сети именно холодного водоснабжения, а не канализации, пишут «Известия».

Ранее появились сообщения о покупке мэром Киева Кличко особняка в немецком Гамбурге стоимостью 227 млн гривен.