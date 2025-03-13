Улицу Халтурина в Рязани расширят для обустройства парковок

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани, в этом году из городского бюджета выделены средства на проектирование расширения улицы Халтурина на всём протяжении — от парковки на ул. Спортивной до путепровода на Куйбышевском шоссе. Планируется обустройство парковочных мест.

Напомним, во время традиционного объезда города в начале февраля глава администрации Рязани Виталий Артемов поручил подготовить варианты решения для увеличения парковочных мест на ул. Халтурина. Он обратил внимания на то, что здесь расположены учреждения здравоохранения, в которые приезжают пациенты со всей Рязанской области.

Предварительная стоимость проектных работ — 6 млн. рублей. Проектный институт планируется определить уже в апреле. Срок подготовки проектной документации — октябрь 2025 года. После подготовки проекта будет решаться вопрос с выделением финансирования для его реализации.