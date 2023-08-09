Украинская беженка Оксана Головащенко рассказала порталу 76.RU, что хочет переехать из Италии в Ярославль.

До спецоперации она жила в Харькове, где работала фармацевтом и воспитывала сына. При этом она сразу хотела переехать в Россию, а не в Европу, но поддалась на уговоры родственников.

В Италии Оксане с сыном выделили квартиру для временного проживания. При этом женщина не может найти работу. Ребенку же трудно учится без знания итальянского языка.

«Развития никакого вообще. Он начал тут тупеть. Мне его просто жалко», — призналась женщина.

Недавно мать задумалась о переезде.

«Питер — сырой город. О Москве даже не думала. Другие города рассматривала, но как-то душа не легла. А Ярославль я рассматривала давно, ознакомилась с ним. Смотрела видео про него на ютьюбе и поняла — вот оно», — пояснила Головащенко.

Она добавила, что любит Россию и считает себя русской.