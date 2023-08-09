Украинская беженка Оксана Головащенко рассказала порталу 76.RU, что хочет переехать из Италии в Ярославль.
До спецоперации она жила в Харькове, где работала фармацевтом и воспитывала сына. При этом она сразу хотела переехать в Россию, а не в Европу, но поддалась на уговоры родственников.
В Италии Оксане с сыном выделили квартиру для временного проживания. При этом женщина не может найти работу. Ребенку же трудно учится без знания итальянского языка.
Недавно мать задумалась о переезде.
Она добавила, что любит Россию и считает себя русской.