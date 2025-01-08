Уехавшая из России Исинбаева приехала в Волгоград проститься со «вторым отцом»

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приехала в Волгоград, чтобы проститься с заслуженным тренером России Евгением Трофимовым, пишет V1.RU .

Прощание прошло 8 января на Дмитровском кладбище. По словам очевидцев, сначала в зал ритуального комплекса зашла жена тренера по легкой атлетике Тамара Федоровна.

«Чуть позже к гробу своего тренера подошла и самая известная его воспитанница Елена Исинбаева и возложила цветы», – говорится в публикации.

Трофимову было 80 лет, он воспитал множество победителей и призеров соревнований по легкой атлетике. Исинбаева назвала его «вторым отцом».

Реклама

Ранее спортсменка оказалась в центре скандала после публикаций в СМИ информации о ее переезде в Испанию.