Четверг, 18 июля, 2024

Ученые выяснили, какая настольная игра улучшает психическое здоровье

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

Исследование Университетского колледжа Корк показало, что игра Dungeons & Dragons (12+) может оказывать положительное влияние на психическое здоровье игроков.

В ходе исследования были выявлены несколько ключевых аспектов игры, которые способствуют положительному влиянию на психическое здоровье игроков. Игра D&D позволяет игрокам отвлечься от реальных проблем и погрузиться в фантастический мир, где они могут испытывать новые ощущения и развивать новые навыки. Также она позволяет игрокам лучше понять себя и свои сильные стороны.

Игроки выбирают персонажей и проживают их жизнь, что помогает им лучше понять свои желания и стремления. От игроков требуется максимум творчества и фантазии. Они могут создавать собственные истории, персонажей и миры, что способствует развитию их творческих способностей.

Игра D&D — это социальная активность, которая требует от игроков работы в команде и взаимодействия. Это помогает укрепить свои социальные навыки и получить поддержку от других. Регулярные встречи позволяют создать установленную рутину, что может быть полезно для людей, склонных к тревожности и депрессии.

Результаты исследования подтверждают, что ролевые игры могут быть использованы в терапевтических целях, так как игроки чувствуют себя комфортно, исследуя проблемы и развивая навыки в условиях, отделенных от реального мира.

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