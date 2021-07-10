26.3 C
Рязань
Суббота, 10 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Участок Троицкого проспекта в Архангельске перекроют на неделю из-за ремонта трубопровода

Елена Лобанова
- Advertisement -

С 12 июля в Архангельске перекроют участок Троицкого проспекта. Все из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Главный инженер Архгортеплосетей Станислав Ерехинский рассказал, что на трубопроводе в районе дома №122 по Троицкому проспекту имеются дефекты и провал грунта. Из-за этого необходимо полностью заменить трубопровод. 

— Нам предстоит объемная работа. Дело в том, что мы поменяем не только участок трубопровода, но и гильзу. Зато после объект прослужит до 30 лет, — отметил Ерехинский. 

Работы будут проводить с 09:00 12 июля до 24:00 18 июля. Из-за этого изменят движение некоторых маршрутов. 

Так, автобусы №№ 1, 6, 9, 42, 43, 44, 60, 65, 75б, 75м, 76 будут ходить по следующим маршрутам: 

  • В направлении улицы Гагарина:  проспект Троицкий – улица Воскресенская – проспект Советских космонавтов – улица Логинова – проспект Троицкий и далее по своему маршруту;
  • В направлении морского-речного вокзала: проспект Троицкий – улица Логинова – проспект Ломоносова – улица Воскресенская – проспект Троицкий и далее по своему маршруту.

На время ремонта полностью исключаются остановки «Петровский парк» (в направлении вокзала), «Площадь Павлина Виноградова» и «Улица Логинова» (в обоих направлениях).

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]