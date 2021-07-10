Участок Троицкого проспекта в Архангельске перекроют на неделю из-за ремонта трубопровода

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С 12 июля в Архангельске перекроют участок Троицкого проспекта. Все из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Главный инженер Архгортеплосетей Станислав Ерехинский рассказал, что на трубопроводе в районе дома №122 по Троицкому проспекту имеются дефекты и провал грунта. Из-за этого необходимо полностью заменить трубопровод.

— Нам предстоит объемная работа. Дело в том, что мы поменяем не только участок трубопровода, но и гильзу. Зато после объект прослужит до 30 лет, — отметил Ерехинский.

Работы будут проводить с 09:00 12 июля до 24:00 18 июля. Из-за этого изменят движение некоторых маршрутов.

Так, автобусы №№ 1, 6, 9, 42, 43, 44, 60, 65, 75б, 75м, 76 будут ходить по следующим маршрутам:

В направлении улицы Гагарина: проспект Троицкий – улица Воскресенская – проспект Советских космонавтов – улица Логинова – проспект Троицкий и далее по своему маршруту;

В направлении морского-речного вокзала: проспект Троицкий – улица Логинова – проспект Ломоносова – улица Воскресенская – проспект Троицкий и далее по своему маршруту.

На время ремонта полностью исключаются остановки «Петровский парк» (в направлении вокзала), «Площадь Павлина Виноградова» и «Улица Логинова» (в обоих направлениях).