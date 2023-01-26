Четверг, 26 января, 2023
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Участок под Рязанью безвозмездно передан для создания Аэрокосмической долины

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Управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях безвозмездно предоставило земельный участок в собственность Фонда «Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Об этом сообщает сайт ведомства.

Земельный участок находится рядом с посёлком Варские под Рязанью, его площадь — 123 гектара. В этом месте разработчики проекта планируют построить лаборатории, производственные помещения, зоны коллективного пользования общей площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Участок передан после подписания постановления правительства РФ о создании инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина».

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