Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века

Накануне Дня матери участницы проекта «Про неё Рязань» повторили путешествие основателя всемирной косметической империи Максимилиан Факторович (Макс Фактор), посетив исторический салон «Аромат времени».
Мамы, воспитывающие особенных деток, погрузились в атмосферу начала прошлого века, услышали увлекательный рассказ об отце современной косметики, вспомнили ароматы советского времени, а затем смогли подержать в руках предметы давно ушедшей эпохи и сделать фотографии в необычных интерьерах.
Они узнали, что мужчина, изменивший лицо Голливуда, свой первый магазин открыл в нашем родном городе — Рязани.
Участницы проекта «Про неё Рязань» выражают слова благодарности сотрудникам салона «Аромат времени» и лично Ксении Паначевой за приглашение и незабываемые впечатления.