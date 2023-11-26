Воскресенье, 26 ноября, 2023
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Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века

7info
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Накануне Дня матери участницы проекта «Про неё Рязань» повторили путешествие основателя всемирной косметической империи Максимилиан Факторович (Макс Фактор), посетив исторический салон «Аромат времени».

Мамы, воспитывающие особенных деток, погрузились в атмосферу начала прошлого века, услышали увлекательный рассказ об отце современной косметики, вспомнили ароматы советского времени, а затем смогли подержать в руках предметы давно ушедшей эпохи и сделать фотографии в необычных интерьерах.

Они узнали, что мужчина, изменивший лицо Голливуда, свой первый магазин открыл в нашем родном городе — Рязани.

— Потрясающее место, погружающее в атмосферу красоты, — это то, что нужно каждой даме в любом возрасте. Поэтому салон «Аромат времени» притягивает и напоминает нам, что все женщины — красавицы! — говорится в сообщении.

Участницы проекта «Про неё Рязань» выражают слова благодарности сотрудникам салона «Аромат времени» и лично Ксении Паначевой за приглашение и незабываемые впечатления.

Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века
Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века
Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века
Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века
Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века
Участницы проекта «Про неё Рязань» погрузились в атмосферу начала прошлого века

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