Уборка городских территорий Рязани ведётся круглосуточно — администрация

Дирекция благоустройства продолжает ликвидировать последствия снегопада. На дежурстве 6 января находятся 22 комбинированных дорожных машины, которые при изменении погодных условий выйдут на уборку проезжей части дорог общего пользования. В уборке пешеходных зон задействованы 5 тракторов-щеток, погрузчик, 5 машин для вывоза снега, а также техника для противогололедной обработки.

В ночь тротуары чистили на Первомайском проспекте, улицах Радищева, Новоселов, Сенной, бульваре Победы, Московском шоссе, Костычева, Крупской, Новаторов, Мервинской. Остановки убирали на улицах Циолковского, Первомайском проспекте, Весенней, Вокзальной, Крупская, Октябрьской, проезде Шабулина, Интернациональной, Московском шоссе, Народном бульваре. Пешеходные зоны очищали на Лыбедском бульваре, площади Ленина, площади Победы.

Прошедшей ночью в городе работали 67 единиц техники. Из них 26 комбинированных дорожных машин расчищали и обрабатывали дороги от возникающей скользкости, также в уборке были задействованы грейдеры, бульдозеры и другая техника. Вывозить снег помогали три подрядные организации и 21 единица техники.

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Подбор и вывоз снега осуществлялся на улице и площади Ленина, площади Мичурина, улице Соборной, Первомайском проспекте. Проезжую часть подметали на улицах Забайкальской, Авиационной, Коняева, Московском шоссе, Приокском путепроводе, Октябрьской, Магистральной, 1-й Красной, разворотном круге общественного транспорта на остановке «Телезавод», Станкозаводской, Промышленной, дороге на Кожзавод, Интернациональной, проезде Шабулина, Бирюзова, Народном бульваре, микрорайоне Недостоево, Молодцова, Юбилейной, Крупской, Костычева, Мервинской, 7-м Мервинском проезде, Семчинской, Центральной, Птицеводов, Зафабричной, Западной, Княжье поле, Великанова, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, Рязанской, разворотном круге общественного транспорта в поселке Строитель, дороге на Зил, Новослободской, Зубковой, Тимуровцев, Новоселов, Советской армии, Восточной окружной дороге, дорога в поселок Карцево, поселке Агропром, Ушинского, Новой, Касимовском шоссе, Халтурина, Голенчинском шоссе, Славянском проспекте, Братиславской, Циолковского, площади Театральной, Есенина, Грибоедова, Попова, Лермонтова, Окском шоссе, Тимакова, Разина, Спортивной, Баженова, Безымянном переулке, Трудовой, Телевизионной, Ряжском шоссе, Шереметьевской, Пожалостина, Введенской, Вознесенской, площади Ленина, Связи, Добролюбова, 2-й Прудной, Песоченской, Ушинского, Кальной, Колхозной, Машиностроителей, Шереметьевском проезде, Николодворянской, Право-Лыбедской, Сенной, Некрасова, Краснорядской, Фрунзе, Разина, Матросова, Ломоносова, Тепличной, Механизаторов, Новоселковской, Южном промузле, Урицкого, Садовой, Щедрина, Затинной, Фирсова, Скоморошинской, проезде Речников, Почтовой, Некрасова, Семинарской, Радищева, Либкнехта, участок от Касимовского шоссе до улицы Кальной, Подгорной, Радиозаводской, Электрозаводской, улице и площади Свободы, Солнечной, Каширина, улице и площади Соборной, поселке Борки, Дзержинского, Павлова, Кудрявцева, Горького, Маяковского, площади Мичурина, Полевой, Яхонтова, Чапаева, Пролетарской, Горбатом мосту, Гоголя, Полетаева, Гагарина, Типанова, Шевченко, Островского, Ленинского Комсомола, Черновицкая, Высоковольтной, Вокзальной, Чкалова, Михайловском шоссе, Спортивной, Татарской, Стройкова, Керамзавода, Кирпичного завода, поселке Торфмаш, Прижелезнодорожной, Семена Середы, Татарской, Южном промузле, Весенней.

За сутки с городских территорий вывезено более 3 тыс. кубических метра снега. Для обработки дорог израсходовано 411 кубических метров пескосоляной смеси и 146 тонн реагента.