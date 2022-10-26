Убивший 4-летнюю девочку из-за мультфильмов получил 18 лет колонии

В Омской области 38-летнего жителя деревни Кольцово Кормиловского района приговорили к 18 годам за убийство ребёнка. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ.

Преступление нетрезвый мужчина совершил 1 февраля 2022 года. Около часа ночи 4-летняя дочь сожительницы стала смотреть по телевизору мультфильмы, мешая убийце спать. Мужчина четыре раза ударил ребёнка по голове, затем задушил.

Спавшая в соседней комнате мать девочки проснулась от шума и сообщила родственнице о ЧП. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть девочки.

Подозреваемого задержали, отправили в СИЗО. У матери, злоупотребляющей алкоголем, органы опеки изъяли двух оставшихся детей.

Расследование дела находилось на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Полицейских профилактической службы, которые должны были контролировать неблагополучную семью, привлекли к дисциплинарной ответственности.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы после отбытия основного наказания, — сообщает Следственный комитет.

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