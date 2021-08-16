Убивающие котят молотком пенсионеры попали на видео

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В городе Конаково Тверской области сняли на видео пожилых людей, убивающих котят. Запись появилась ВКонтакте.

Пенсионеры стоят около помойки. Женщина кладёт котят в пакет, убивает их молотком, затем выбрасывает трупы в контейнер. За происходящим наблюдает мужчина.

Убийство животных происходит на глазах детей, подростков, некоторые плачут.

Комментаторы возмутились поступком пожилых людей. Досталось и снимавшему видео — надо было остановить, забрать котят себе.

Впрочем, была и другая точка зрения. Раньше котят топили, так как пристроить их или прокормить не было возможности.