«Убийца»: Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии «Поезд в 31 декабря», пишет РБК .

На опубликованных кадрах можно увидеть, как политик на Киевском центральном вокзале говорит: «Добрый день, everybody!», после чего поздравляет украинцев с Новым годом.

На эту новость эмоционально отреагировал украинский блогер Анатолий Шарий.

«Для украинской комедии за бабки Укрзализныци (Украинская железная дорога. — Прим. Ред.) снялся убийца 300 000 украинцев Джонсон», — написал он.

Судя по негативной реакции под его постом, большинство пользователей поддержали мнение блогера.

Как сообщал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, именно Борис Джонсон призвал Киев продолжить боевые действия и не подписывать Стамбульские соглашения с Москвой.