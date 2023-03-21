У жителя Пронского района изъяли обрез охотничьего ружья

Сотрудники отдела МВД России в Пронском районе получили информацию о том, что местный житель может хранить обрез охотничьего ружья в незаконном порядке.

После проведения проверки оперативники уголовного розыска обнаружили обрез, спрятанный между досок в сарае на усадьбе подозреваемого. Охотничьие ружья с укороченным стволом запрещено хранить, поэтому оружие было изъято.

По предварительной информации, пару лет назад мужчина нашел обрез в лесном массиве и решил оставить его себе. Позже он похвастался своими друзьям о хорошем состоянии оружия, что и привело к задержанию.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 222 части 1 УК РФ. Если виновность будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.