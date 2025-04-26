У Рязанской пары родился шестой ребенок при совместных родах

Рязанец Валентин впервые присутствовал на родах в момент появления дочки на свет. Об этом сообщает группа Рязанского перинатального центра ВКонтакте.
Наталья стала мамой в шестой раз, и теперь в этой большой семье четыре сыночка и две дочки. А вот партнёрские роды у пары были впервые.
Валентин и Наталья в течение беременности обсуждали вариант присутствия мужа на родах, но окончательное решение приняли, когда Наташа была уже в родильном зале со схватками.
Новорождённая кроха ещё в период ее ожидания получила красивое имя Марьяна. Родилась она с весом 3470 г, ростом 54 см, и после первых объятий мамы ее уже держали надежные руки папы, который тоже был рядом.