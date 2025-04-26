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Семья и отношения

У Рязанской пары родился шестой ребенок при совместных родах

Анастасия Мериакри

Рязанец Валентин впервые присутствовал на родах в момент появления дочки на свет. Об этом сообщает группа Рязанского перинатального центра ВКонтакте.

Наталья стала мамой в шестой раз, и теперь в этой большой семье четыре сыночка и две дочки. А вот партнёрские роды у пары были впервые.

Валентин и Наталья в течение беременности обсуждали вариант присутствия мужа на родах, но окончательное решение приняли, когда Наташа была уже в родильном зале со схватками. 

«Я все-таки осмелилась спросить разрешение о совместных родах уже когда поступила в Перинатальный центр. Необходимое обследование у мужа было. Врач сразу одобрила решение. Валентин, когда узнал, что ему можно присутствовать, с радостью согласился приехать на роды», — вспоминает Наталья.

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Новорождённая кроха ещё в период ее ожидания получила красивое имя Марьяна. Родилась она с весом 3470 г, ростом 54 см, и после первых объятий мамы ее уже держали надежные руки папы, который тоже был рядом.

«Огромная благодарность врачу и акушерке за то, что подарили возможность присутствовать при рождении дочери», — сказал Валентин.

У Рязанской пары родился шестой ребенок при совместных родах Наталья стала мамой в шестой раз, и теперь в этой большой семье четыре сыночка и две дочки. А вот партнёрские роды у пары были впервые.
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