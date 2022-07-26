У поликлиники №2 Рязани теперь есть Telegram чат.

На площадке будут общаться сотрудники подразделений Городской поликлиники №2 и прикреплённые граждане. Формат работы площадки – вопрос-ответ. Уточнения по исходному обращению нужно писать в личные сообщения ответственному представителю учреждения, который ответил в ленте чата.

В Telegram чате можно узнать о режиме работы врачей, плановом ремонте помещений или замене оборудования, о том, как пройти диспансеризацию или сделать профилактическую прививку. Участникам обещают проведение опросов и полезные конкурсы с призами.

В закреплённом сообщении отмечается, что на площадке не назначают лечение и не проводят консультации по заболеваниям, а также не предоставляют услуги телемедицины. Также граждан предостерегают от публикации в общей ленте чата своих персональных данных.

Горожан призывают к вежливости и взаимоуважению. Также на площадке запрещена реклама и размещение ссылок на другие ресурсы.

Чат будет работать с 8 утра до 20 часов с понедельника по пятницу. В другое время доступ будет ограничен.