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Среда, 5 января, 2022
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Туристку из Рязани, пострадавшую в ДТП в Беларуси, везут на родину

Екатерина Приведенцева

Из Витебская в Рязань перевозят туристку, пострадавшую в ДТП на трассе Витебск-Орша. Об этом информирует СТВ.

У женщины сломана ключица. Для транспортировки используют реанимобиль, спецтранспорт прибыл в Беларусь из Смоленска. Пострадавшую в пути сопровождает супруг и медработники.

Также на родину отправляется реанимобиль с туристкой из подмосковной Дубны.

— Перед отправкой домой белорусские врачи провели консультации, дали рекомендации в дорогу. Учитывая травмы, женщинам сделали обезболивающие уколы, — говорится в сообщении.

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Напомним, ДТП с участием туристического автобуса произошло в Беларуси в понедельник, 3 января. Пострадал 41 россиянин, среди них — четверо рязанцев.

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