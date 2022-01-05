Туристку из Рязани, пострадавшую в ДТП в Беларуси, везут на родину

Из Витебская в Рязань перевозят туристку, пострадавшую в ДТП на трассе Витебск-Орша. Об этом информирует СТВ.

У женщины сломана ключица. Для транспортировки используют реанимобиль, спецтранспорт прибыл в Беларусь из Смоленска. Пострадавшую в пути сопровождает супруг и медработники.

Также на родину отправляется реанимобиль с туристкой из подмосковной Дубны.

— Перед отправкой домой белорусские врачи провели консультации, дали рекомендации в дорогу. Учитывая травмы, женщинам сделали обезболивающие уколы, — говорится в сообщении.

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Напомним, ДТП с участием туристического автобуса произошло в Беларуси в понедельник, 3 января. Пострадал 41 россиянин, среди них — четверо рязанцев.