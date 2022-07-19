Трое рязанцев участвуют в финале «Большой перемены» в «Артеке»

Три школьника из Рязани участвуют в финале «Большой перемены» в «Артеке».

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5-7-ых классов и соотечественников стартовал в «Артеке». Рязанскую область представляют Александра Минаева из гимназии №5, Андрей Сибирцев из школы №3 и София Бурукина из школы №65. Об этом сообщает Администрация города Рязани в Telegram.

Победители «Большой перемены», 300 школьников, поедут на поезде в «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока. В крупных российских городах будут остановки с посещением культурных и природных достопримечательностей.

Конкурсы, дискуссии и мастер-классы, а также кастинги в творческие проекты будут проходить 4 дня.