Три улицы Рязани останутся без холодной воды 14 августа

В Рязани в среду, 14 августа, отключат холодную воду на трех улицах. Об этом сообщается на сайте водоканала.

Отключение связано с ремонтными работами. Воды не будет с 9:30 до 17:00 на следующих улицах: 4-й Новопавловский проезд (д.12), 5-я Линия (д.56/52), Высоковольтная (д. 25а, д.27 корп.2, д. 29, д. 29 корп.1, д. 29 корп.2, д. 29 корп.3, д. 29а, д. 31 корп.1, д. 31 корп.2, д. 31, д. 33 корп.1, д. 35,д. 27,д. 33, д. 33 корп. 2 (детский сад №102), д. 33а (котельная).

Подвоз технической воды будет осуществляться по адресу: ул. Высоковольтная, 33 корп.2