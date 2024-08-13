Вторник, 13 августа, 2024

Три улицы Рязани останутся без холодной воды 14 августа

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани в среду, 14 августа, отключат холодную воду на трех улицах. Об этом сообщается на сайте водоканала.

Отключение связано с ремонтными работами. Воды не будет с 9:30 до 17:00 на следующих улицах: 4-й Новопавловский проезд (д.12), 5-я Линия (д.56/52), Высоковольтная (д. 25а, д.27 корп.2, д. 29, д. 29 корп.1, д. 29 корп.2, д. 29 корп.3, д. 29а, д. 31 корп.1, д. 31 корп.2, д. 31, д. 33 корп.1, д. 35,д. 27,д. 33, д. 33 корп. 2 (детский сад №102), д. 33а (котельная).

Подвоз технической воды будет осуществляться по адресу: ул. Высоковольтная, 33 корп.2

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