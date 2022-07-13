Татьяна Проводина

Три городские дороги в Рязани приняты после ремонта

Фото с сайта администрации Рязани

Три городские дороги в Рязани приняты после ремонта.

12 июля состоялась приёмка дорог, на которых капремонт «картами» провели в этом году. Об этом сообщает городская администрация.

Комиссия состояла из депутатского корпуса, представителей управления благоустройства, подрядчика и общественности.

Приняты участки автодороги по улицам Качевская и Предзаводская, там заменили асфальтобетонное покрытие. Общая площадь двух участков – свыше 1100 метров. Комиссия отметила хорошее качества ремонта.

Новое дорожное полотно уложили на участке от дома №39 к. 1 по Высоковольтной улице до дома №82 к. 2 по улице Шевченко. Незначительные недочёты подрядчик обязался устранить в недельный срок.

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