Три городские дороги в Рязани приняты после ремонта.

12 июля состоялась приёмка дорог, на которых капремонт «картами» провели в этом году. Об этом сообщает городская администрация.

Комиссия состояла из депутатского корпуса, представителей управления благоустройства, подрядчика и общественности.

Приняты участки автодороги по улицам Качевская и Предзаводская, там заменили асфальтобетонное покрытие. Общая площадь двух участков – свыше 1100 метров. Комиссия отметила хорошее качества ремонта.

Новое дорожное полотно уложили на участке от дома №39 к. 1 по Высоковольтной улице до дома №82 к. 2 по улице Шевченко. Незначительные недочёты подрядчик обязался устранить в недельный срок.