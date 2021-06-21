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Понедельник, 21 июня, 2021
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Тренер, завоевавший серебро с ФК «Рязань», покидает клуб

7info
Виктор Навоченко
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Главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко, приведший в этом сезоне команду к серебряным медалям первенства ПФЛ, покидает клуб.

— По истечении трудового договора Виктор Навоченко принял решение покинуть ФК «Рязань», — сообщила пресс-служба клуба.

«Горожан» Навоченко возглавлял с 2019 года.

— Клуб благодарит Виктора Леонидовича за помощь команде и желает ему дальнейших успехов в работе, — говорится в сообщении пресс-службы.

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