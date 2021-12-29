Транспортные полицейские Рязани присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники Рязанского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителем Рязанской дистанции пути и членом общественного совета при ЛО поздравили с наступающим Новым годом пассажиров вокзалов Рязань-1 и Рязань-2, а также напомнили основные правила поведения при нахождении на объектах повышенной опасности.

Дед Мороз и Снегурочка появились на вокзалах в присутствии полицейских. Спешащие к поездам люди в этот день были удивлены. Их встречал всем известный персонаж в красной шубе и с посохом, которому особенно обрадовались юные пассажиры. Они с удовольствием рассказывали новогодние стихи и пели веселые песни, взамен получили сладкие подарки и сувениры, а также красочные памятки на тему безопасного поведения на железной дороге. И для всех без исключения – красочные открытки, которые в рамках всероссийской акции «Новогодье», учащиеся МБОУ «школа №22» сделали своими руками.

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает о необходимости соблюдения самых простых правил безопасности и призывает родителей быть более внимательными к осуществлению надлежащего контроля за несовершеннолетними.