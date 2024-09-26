Четверг, 26 сентября, 2024

Транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие на ЖД-вокзале в Рязани

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от jannoon028 на Freepik

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками ОДН УТ МВД России по ЦФО провели профилактическое мероприятие на железнодорожном вокзале станции Рязань-2. Детям рассказали об основных правилах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, родителям напомнили о должном контроле за несовершеннолетними во время их пребывания на объектах повышенной опасности.

Также всем участникам были вручены красочные памятки с правилами безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте.

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