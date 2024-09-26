Транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие на ЖД-вокзале в Рязани

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками ОДН УТ МВД России по ЦФО провели профилактическое мероприятие на железнодорожном вокзале станции Рязань-2. Детям рассказали об основных правилах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, родителям напомнили о должном контроле за несовершеннолетними во время их пребывания на объектах повышенной опасности.

Также всем участникам были вручены красочные памятки с правилами безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте.