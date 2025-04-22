Транспортная полиция и капитаны готовят речные трассы к сезону — 2025

В преддверии открытия сезона навигации, пока волны Москвы-реки стынут под апрельским ветром, на территории Хлебниковского машиностроительного-судоремонтного завода кипели нестандартные «ремонтные работы». Здесь, заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Тарушкин встретился с представителями Московского речного пароходства и капитанами круизных теплоходов, где обсудил как превратить многодневные речные путешествия в эталон безопасности.

За столом переговоров – те, от кого зависят тысячи пассажиров: генеральный директор ПАО МРП Искрин А.В., ПАО СЗ «ЮРП» генеральный директор Арестов В.В., Госморречнадзор, представитель Федеральной службы безопасности, заместитель начальника УТ МВД России по ЦФО Тарушкин А.В., начальник линейного отдела МВД России на водном транспорте Омаров Э.Р.

Участники мероприятия обсудили алгоритм взаимодействия экипажей пассажирских лайнеров с сотрудниками транспортной полиции при возникновении на судне различных ситуаций.

Реклама

Александр Валерьевич провел с капитанами подробный инструктаж к открытию навигации, ответил на вопросы и подобно разъяснил, как действовать в случае выявления противоправных деяний в отношении команды или пассажиров.

«Ваша задача – не стать героями, а предотвратить трагедию», — подчеркнул Тарушкин, отвечая на вопрос о правах капитанов при задержании нарушителей.

Финал встречи – осмотр теплоходов, готовящихся к спуску на воду. Сезон-2025 встречаем во всеоружии, ведь открытие навигации – не просто праздник, а старт марафона, где безопасность каждого рейса зависит, прежде всего, от слаженности тех, кто стоит за штурвалом.

Подобные встречи проходят по инициативе сотрудников УТ МВД России по ЦФО, заинтересованных, чтобы путешествия по водным магистралям страны проходили для граждан максимально комфортно и безопасно!