Торги на ремонт 11 образовательных учреждений Рязанской области не состоялись из-за подорожания стройматериалов

В Рязанской области из-за подорожания стройматериалов не состоялись торги на ремонт 11 образовательных учреждений. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Щетинкина на заседании регионального правительства в понедельник, 30 августа.
По информации ТАСС, в перечень объектов вошли детсады и школы. Власти планируют провести в 2021 году повторные торги и отремонтировать часть учреждений на осенних каникулах.
В общей сложности на ремонт образовательных учреждений направили 247, 6 млн рублей.