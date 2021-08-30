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Понедельник, 30 августа, 2021
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Торги на ремонт 11 образовательных учреждений Рязанской области не состоялись из-за подорожания стройматериалов

Елена Лобанова
Торги на ремонт 11 образовательных учреждений Рязанской области не состоялись из-за подорожания стройматериалов

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В Рязанской области из-за подорожания стройматериалов не состоялись торги на ремонт 11 образовательных учреждений. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Щетинкина на заседании регионального правительства в понедельник, 30 августа. 

— Серьезной проблемой этого года стало резкое подорожание строительных материалов, в связи с чем по 11 объектам торговые процедуры не состоялись по причине отсутствия участников, и это действительно проблема, — сказала Щетинкина.

По информации ТАСС, в перечень объектов вошли детсады и школы. Власти планируют провести в 2021 году повторные торги и отремонтировать часть учреждений на осенних каникулах. 

В общей сложности на ремонт образовательных учреждений направили 247, 6 млн рублей.

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