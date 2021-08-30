Торги на ремонт 11 образовательных учреждений Рязанской области не состоялись из-за подорожания стройматериалов

В Рязанской области из-за подорожания стройматериалов не состоялись торги на ремонт 11 образовательных учреждений. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Щетинкина на заседании регионального правительства в понедельник, 30 августа.

— Серьезной проблемой этого года стало резкое подорожание строительных материалов, в связи с чем по 11 объектам торговые процедуры не состоялись по причине отсутствия участников, и это действительно проблема, — сказала Щетинкина.

По информации ТАСС, в перечень объектов вошли детсады и школы. Власти планируют провести в 2021 году повторные торги и отремонтировать часть учреждений на осенних каникулах.

В общей сложности на ремонт образовательных учреждений направили 247, 6 млн рублей.