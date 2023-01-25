Топонимической комиссии города Рязани исполнилось 35 лет

Рязанской топонимической комиссии исполнилось 35 лет. Юбилейное заседание по этому торжественному случаю прошло в администрации города 25 января, сообщила пресс-служба мэрии.

Комиссия была образована в 1987 году для наименования новых улиц и восстановления исторических названий города. В настоящее время она является постоянно действующим консультативным коллегиальным органом при Рязанской городской Думе. В состав общественной комиссии по наименованию городских объектов входят авторитетные специалисты — историки, архивисты, деятели культуры, педагоги, краеведы, архитекторы.

Поздравить членов комиссии с юбилеем собрались заместитель министра культуры Рязанской области Наталья Стародубцева, заместитель министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Елена Сорокина.

«Далеко не каждый город в России может похвастаться тем, что в нем есть такой коллегиальный орган. В Рязани — это объединение, в котором собрались самые высокопрофессиональные, самые компетентные специалисты. Вы те, кто умеет сопрягать историю и современность, вы занимаетесь историческими событиями, но думаете всегда о будущем», — обратилась к представителям топонимической комиссии Елена Сорокина.

Члены комиссии, в честь юбилея получили Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города и Рязанской городской Думы.