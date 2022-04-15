Тольяттинский маньяк признался в убийстве женщины, помешавшей ему изнасиловать ребенка

Педофил и убийца Олег Рыльков, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в убийстве еще пяти женщин и 15-летней девочки, пишет КП.

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Выяснилось, что маньяк совершил эти преступления в период с августа 1993 года по ноябрь 1994-го на территории Центрального района Тольятти. Способ убийств везде был один – он их задушил.

Как стало известно, злоумышленник расправился с местной жительницей, которая помешала ему изнасиловать ребенка. Бдительная горожанка обратила внимание, что незнакомый мужчина пытается завести диалог с девочкой. Она обратилась к нему, на что обратили внимание другие очевидцы.

В итоге педофил разозлился, запомнил обидчицу и проследил за ней. В итоге он разбил окно палкой и проник в ее дом, где жестоко избил жертву и сдавил ее шею деревянной палкой.

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Рылькова задержали в конце июня 1997 года. В 1999 году его приговорили к смертной казни. Однако указом президента Бориса Ельцина маньяк помиловали дали ему пожизненный срок. Сейчас на его счету не менее 35 изнасилований и 15 убийств.