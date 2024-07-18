ТНТ приступил к съёмкам нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Вызов. Китайский сезон»

Впервые в истории проекта в нем примут участие звезды из Китая.

17 июля телеканал ТНТ начал съёмки третьего сезона спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов», в котором команда молодых звёзд спорта, шоу-бизнеса и блогинга соревнуется с командой молодых талантов из мира науки за солидный денежный приз. Участники в парах проходят сложные испытания на физическую силу, выносливость, смекалку и интеллект и бросают вызов самим себе. В новом сезоне шоу выходит на международный уровень! Впервые в истории реалити ТНТ проведет невероятный социальный и лингвистический эксперимент по взаимодействию двух культур – российской и китайской!

В третьем сезоне «Вызова» вместе с российскими участниками примут участие и звезды из Китая. Пять талантливых представителей мира науки, а также пять селебрити, которых знает весь Китай, будут объединены с российскими участниками. Им придётся вместе проходить испытания, учиться понимать менталитет, язык друг друга и преодолевать трудности перевода, так как говорить можно будет только на русском и китайском. Зрители смогут увидеть, что иногда наши культуры, которые кажутся диаметрально противоположными, могут быть похожими.

фото телеканала ТНТ

Для этого в проекте появится третья ведущая – китайская звезда и актриса Фэйя Цзоу. Вместе с первым заместителем генерального директора Института развития «Иннопрактика» Натальей Поповой и комментатором «МАТЧ ТВ» Дмитрием Губерниевым она будет помогать участникам в сложных перипетиях российского реалити и станет проводником в мире двух культур.

Первая встреча и знакомство ведущих и участников проходили в парке «Зарядье». Местом съёмок третьего сезона шоу «Вызов» была выбрана Вологда – город, через который несколько веков назад проходил Великий Чайный путь из Китая в Европу.

Фейя Цзоу, ведущая реалити-шоу «Вызов»: «Вызов» – это очень масштабное шоу на большом и любимом зрителями телеканале ТНТ. Я с удовольствием согласилась присоединиться к его команде и счастлива, что меня пригласили. Российская и китайская культуры очень разные, я хоть и выросла в России, но всё равно не могу до конца понять русских людей. В новом сезоне мы предпримем попытку сблизить наши культуры. Китайский сезон шоу «Вызов» для меня значит, что дружба и любовь между Россией и Китаем становится всё крепче. Я верю, что скоро мы станем вместе одной большой русско-китайской семьёй».

Дмитрий Губерниев, ведущий реалити-шоу «Вызов»: «Я жду новых имен, так как в восторге от талантливых российских учёных, которые дружат со спортом и продолжают развиваться, и это шоу каждый раз дарит мне невероятные знакомства. Мы поддерживаем нашу талантливую молодежь, и это самое главное в реалити «Вызов». Кроме того, для меня это возможность встретиться с моей блистательной и любимой партнершей Наташей Поповой, с которой мы по-прежнему не разлей вода, а также познакомиться с нашей китайской соведущей. Если честно, мы все преисполнены волнением и гордостью, потому что это событие небывалое для российского телевидения. Присутствие китайских друзей и партнеров выведет шоу совершенно на другой уровень. Я не сомневаюсь, что это будет новая уникальная телевизионная программа, которая понравится телезрителям. Здесь сойдутся лёд и пламень! Интересно посмотреть, как участники будут взаимодействовать между собой».

Наталья Попова, ведущая реалити-шоу «Вызов»: «В новом сезоне мы расширим часть реалити, что позволит лучше познакомиться с китайскими участниками, узнать культуру страны, а также проследить, как будет строиться общение между представителями звездной команды и команды молодых учёных с российской и китайской сторон. Кроме того, каждый год мы выбираем новую локацию, и в этом году это Вологда. Этот город всегда был торговой точкой, и торговля здесь осуществлялась не только с европейскими странами: Голландией, Францией и Данией, но и с Китаем. Поэтому очень важно, что в точке, где уже давным-давно сходились российская и китайская культуры, они сойдутся вновь в третьем сезоне шоу «Вызов».

В новом сезоне «Вызова» зрителей ждут захватывающие испытания, красивейшая природа и традиции двух величайших мировых культур.

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