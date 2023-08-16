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ТНТ объявляет о съемках социальной комедии «Суррогатная мать» с Иваном Охлобыстиным

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Телеканал ТНТ и компания Good Story Media («Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Исправление и наказание» и др.) приступили к съемкам нового проекта – социальной комедии под рабочим названием «Суррогатная мать». Это история о двух семьях из разных слоёв, рассказанная от лица девочки-подростка, которая стала причиной столкновения двух миров. Сериал раскроет тему семейных ценностей, их понимания и принятия представителями разных поколений и социальных слоев.

Кире всего восемнадцать, но жизнь уже ставит перед ней очень взрослые задачи. Пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, девушка придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной, но бездетной семейной пары, предназначенный для другой суррогатной матери. Теперь перед Кирой встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником, а, главное, свободой. Алчная мать Киры видит в беременности источник заработка и при любом удобном случае старается выманить у богатых биородителей лишнюю копейку. А богатая пара стремится во всем контролировать девочку и навязывает свои условия. Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения Киры с ее парнем. А уж когда на горизонте появляется давно пропавший отец Киры, игроман и аферист, ей предстоит выбирать, поверить ли в добрые намерения человека, для которого деньги уже однажды стали важнее семьи. 

Главную героиню Киру сыграет Ангелина Загребина («Последний аксель», «Химера»), а ее мать – Евгения Капралова («Патриот»). Супружескую пару, которая обращается за услугами ЭКО – Иван Охлобыстин («Холоп», «Ресторан по понятиям», «Волшебник») и Екатерина Стулова («Жуки», «Сестры», «Отчаянные дольщики»). Также в ролях: Татьяна Орлова («Бедный олигарх», «Папины дочки»), Арсений Сергеев («Разрешите обратиться»), Егор Кенжаметов («Оффлайн») и другие.

Режиссер-постановщик – Никита Андреенко, для которого сериал станет дебютным многосерийным проектом. Генеральные продюсеры – Артём Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин; креативные продюсеры и сценаристы – Павел Орешин («Ольга», «Исправление и наказание», «Воронины») и Арнольд Манасян («Ольга», «Вика-Ураган»).

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