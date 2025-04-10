Телеканал ТНТ завершил съёмки болливудской комедии «Королёк моей любви»

В Индии завершились съёмки комедийного фильма «Королёк моей любви» (16+) — масштабного проекта телеканала ТНТ, созданного совместно с МайВэйСтудией, при поддержке Фонда кино. В главных ролях — Демис Карибидис и Михаил Галустян. Съёмки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре.

Сценарий и идею фильма придумал Демис Карибидис. Он же исполнил главную роль — доблестного полицейского Рамаша. Его герой сталкивается с опасным бандитом Шамаром (Михаил Галустян), чтобы вскоре узнать: они родные братья, разлучённые в детстве. Воссоединение приводит их к расследованию гибели родителей и схватке с загадочным Сандурлаем — покровителем вымышленного города Хурмада.

Над проектом работала международная команда. В съёмках участвовали актёры из России и Индии, а также специалисты из Китая, Колумбии и США. Режиссёром фильма стал Марюс Вайсберг. Режиссер проекта — Марюс Вайсберг («Конец славы», «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»). Продюсеры: Лика Бланк, Олеся Лубоцкая и Алексей Титов, в авторской группе — Виталий Коломыцев («Отпуск»), Владислав Луценко, Армен Погосян («Демис и Марина»).

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Марюс Вайсберг, режиссёр: «Болливудское кино — это импрессионизм. Здесь всё подчинено чувствам, а не логике, и именно это делает его таким захватывающим. Мы сняли сказку с русскими артистами, русским языком и нашими культурными кодами — и я уверен, что она сработает точно в цель».

Продюсер фильма Лика Бланк подчёркивает, что съёмки в Индии были необходимы, чтобы вымышленная вселенная Хурмады выглядела живой и убедительной.

Лика Бланк, продюсер: «Даже в сказке градус правды должен быть выше, чем градус вымысла. Мы поняли: чтобы зритель поверил в наш вымышленный мир, нужно по-настоящему уехать в сказку — в индийскую колористику, в реальные улицы, дома, свет, запахи. Так Хурмада ожила».

Актёр, сценарист и автор идеи Демис Карибидис уверен, что главный козырь проекта — это юмор с национальным характером:

Демис Карибидис, актёр и автор сценария: «Болливуд даёт яркость, масштаб и эмоции. А мы добавили то, чего им не хватает — наш фирменный юмор. Он родной, близкий, и при этом способен удивить. Получился по-настоящему русский фильм, снятый в Индии, который будет понятен и здесь, и там, и, возможно, во всем мире».

Премьера фильма «Королёк моей любви» ожидается скоро на ТНТ.