Телефонные мошенники придумали новый способ обманывать россиян

Агентство РИА Новости рассказало о новой уловке телефонных мошенников, которая может заставить жертву выйти на разговор и лишится денег.

В частности, злоумышленники могут позвонить с предложением пройти опрос и попросить нажать определенную клавишу в тональном режиме, чтобы дать положительный ответ на вопрос. После этого, как утверждается, гаджет может заблокироваться и попасть под контроль мошенников.

Однако эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что такие действие не могут привести к блокировке устройства и хищению денежных средств.

В Народном фронте назвали подобные сообщения «страшилками» из разряда городских легенд.

Тем не менее, Галов заявил, что злоумышленники могут воспользоваться уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву. Так, человеку может позвонить робот с предупреждение, что его номер якобы был изменен. Если клиент этого не делал, его просили нажать «Один», после чего его соединяли непосредственно с мошенником, которые могли использовать методы социальной инженерии для обмана жертвы.