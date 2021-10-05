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Вторник, 5 октября, 2021
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Телефонные мошенники придумали новый способ обманывать россиян

Никита Брыкин
Телефонные мошенники придумали новый способ обманывать россиян

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Агентство РИА Новости рассказало о новой уловке телефонных мошенников, которая может заставить жертву выйти на разговор и лишится денег.

В частности, злоумышленники могут позвонить с предложением пройти опрос и попросить нажать определенную клавишу в тональном режиме, чтобы дать положительный ответ на вопрос. После этого, как утверждается, гаджет может заблокироваться и попасть под контроль мошенников.

Однако эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что такие действие не могут привести к блокировке устройства и хищению денежных средств.

В Народном фронте назвали подобные сообщения «страшилками» из разряда городских легенд.

Тем не менее, Галов заявил, что злоумышленники могут воспользоваться уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву. Так, человеку может позвонить робот с предупреждение, что его номер якобы был изменен. Если клиент этого не делал, его просили нажать «Один», после чего его соединяли непосредственно с мошенником, которые могли использовать методы социальной инженерии для обмана жертвы.

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