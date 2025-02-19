Театр драмы покажет рязанцам премьеру спектакля «Плутни Скапена»

7 марта в 19:00, а также 8 и 9 марта в 18:00 в Рязанском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Плутни Скапена» (12+) по пьесе Жана-Батиста Мольера. Об этом сообщает официальная страница театра ВКонтакте.

«Плутни Скапена» — искромётная комедия с элементами фарса, в которой смекалка и находчивость противостоят жадности и жестокости.

Действие спектакля режиссёра Анастаса Кичика разворачивается в фантастическом неаполитанском порту. Декорации изображают причалы с пришвартованными кораблями и облака, создавая яркую, живописную картину, погружающую зрителя в атмосферу приморского города.

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Хитрый слуга Скапен, обладающий множеством талантов — организаторских, дипломатических, манипулятивных, — плетёт интриги, обманывает богачей и помогает влюблённым. Несмотря на то, что социальный лифт для него недоступен, он проявляет свои способности, как может.

Спектакль адаптирован для современной аудитории: зрители услышат актуальную речь, а костюмы представляют собой синтез исторической и современной моды, создавая вневременное пространство. Это придаёт постановке особый шарм и делает её близкой современному зрителю.

Зрители станут свидетелями великого театрального мошенничества.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик Анастас Кичик

Художники-постановщики Ютта Роттэ, Федор Федоровский

Хореограф Светлана Кузянина

Художник по свету Андрей Козлов

Помощник режиссера Ирина Захарова

В спектакле заняты:

заслуженная артистка РФ Татьяна Петрова,

почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов,

почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин;

артисты: Игорь Гордеев, Анастасия Дягилева, Алексей Мельников, Борислав Носатов, Марина Невидина-Шульц, Наталья Паламожных, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Анастасия Сылка, Дарина Строкина, Дарья Серебрякова, Денис Чистяков.