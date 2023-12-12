Татьяна Панфилова встретилась со студентами РГУ им. Есенина

Во вторник, 12 декабря, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась со студентами РГУ им. С.А. Есенина. В мероприятии также приняли участие представители администрации Рязани.

Основной темой встречи стал вопрос участия молодежи в развитии города. Собравшиеся обсудили вовлечение студентов в социально-экономическую жизнь города, их возможности для саморазвития и карьерного роста.

Татьяна Панфилова отметила, что такие встречи позволяют узнать, чем живут студенты, какие темы их беспокоят и каким они видят свое будущее.

Радостно видеть у ребят активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблемам города. Наша цель – сделать Рязань привлекательной для молодых. Вы юны, талантливы, и мы будем очень рады, если реализоваться вы сможете именно на родной земле, — передает слова Панфиловой пресс-служба гордумы.