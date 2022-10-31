Татьяна Панфилова поговорила со старшеклассниками о Дне народного единства

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова провела встречу с учениками Русской классической школы №7. Глава муниципального образования поучаствовала в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Во всех школах Рязани с 1 сентября так начинается каждая учебная неделя.

На внеурочном занятии «Разговоры о важном» с одиннадцатиклассниками речь шла о Дне народного единства, истории праздника и современном восприятии. Обсудили вопросы единства и мирного сосуществования разных национальностей на российской территории, а также вспомнили события 4 ноября 1612 года – освобождение Москвы от польско-литовских интервентов народным ополчением во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским.

Говорили также о первом народном ополчении под руководством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова. Распри между дворянами и казаками привели к убийству воеводы по ложному обвинению, ополчение распалось, и первое антипольское восстание в Москве было подавлено.

Татьяна Панфилова ответила на вопросы учащихся не только о смутном времени и об истории праздника, но также о специфике работы Рязанской городской думы, функциях и решениях органов местного самоуправления, а также о возможностях для молодёжи строить политическую карьеру.

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