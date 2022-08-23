Татьяна Панфилова: «Органам местного самоуправления нужно действовать слаженно и чётко, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации»

Глава Рязанской городской думы обсудила сложившуюся в Рязани обстановку с Еленой Сорокиной, депутатами и руководителями профильных структурных подразделений мэрии.

Как отметила Елена Сорокина, в Рязани с 18 августа введён режим повышенной готовности, так как муниципальное образование граничит с зоной ЧС. Оперативные группы сформированы и готовы к реагированию, в предполагаемых районах действий организованы круглосуточные дежурства. Въезд в леса региона запрещён ещё с июня.

На совещании скоординировали планы действий органов местного самоуправления Рязани по предупреждению и ликвидации ЧС. Рязань готова развернуть ПВР для эвакуации населения из возможных зон лесных пожаров.

При необходимости 4 пункта временного размещения на 200 спальных мест могут быть оперативно развёрнуты на базе ДК «Приокский», Дворца детского творчества, КДЦ «Октябрь» и Дворца молодёжи. Пункты обеспечены постельным бельем, предусмотрены места хранения личных вещей эвакуированных.

Решены вопросы с организацией горячего питания и с медицинским обслуживанием. В случае необходимости могут быть организованы дополнительные места и могут открыться дополнительные ПВР.

Татьяна Панфилова: «В Рязани режим ЧС не объявлен. Органам местного самоуправления нужно действовать спокойно, слаженно и чётко, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации с распространением лесных пожаров на территории нашего муниципального образования»

Обсудили и вопрос организации двух фейерверков ко Дню города. По словам мэра Рязани, все разрешения от МЧС получены, необходимые меры безопасности приняты.

Если ситуация с лесными пожарами будет ухудшаться, депутаты городской думы готовы оперативно собраться на экстренное заседание.

Ранее стало известно, что первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова назначена руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе.