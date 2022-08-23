Анна Рослякова назначена руководителем ликвидации ЧС в Рязанской области

Об этом распорядился врио главы региона Павел Малков.

Распоряжение публикуют «Рязанские ведомости».

Павел Малков ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в Рязанской области с 22 августа до особого распоряжения. Границы зоны ЧС определены на территориях Клепиковского, Рязанского и Спасского муниципальных районов.

Первый заместитель председателя областного правительства Артём Бранов, в соответствии с документом, организует работы по оценке нанесённого ущерба.

Глава регионального минфина Марина Наумова рассмотрит вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства Рязанской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, – следует из распоряжения.