Наступающий май для большинства представителей зодиакального круга станет удачным и позитивным. Однако одному из знаков зодиака он подарит настоящее счастье, убеждена астролог Тамара Глоба.

Речь идёт о Львах. Львам до этого времени приходилось переживать непростое время. К счастью, череда неприятностей заканчивается, и в их жизнь приходит настоящий позитив.

Успехи ожидаются на работе: рост по карьерной лестнице окажется очень значительным. Тамара Глоба предупреждает: самое подходящее время настало, чтобы задуматься о тех планах, которые вы откладывали в долгий ящик — сейчас все должно идти как по маслу.

Всё будет хорошо и на личном фронте. Со второй половинкой настанет мир и идиллия, вполне можно строить совместные планы.

Все будет прекрасно и с деньгами. Если вы хорошо владеете финансовой грамотностью, то этот успех сможете еще и сохранить на будущее. Правда астролог советует оказаться от крупных трат.