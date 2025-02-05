Священники объяснили, с каких слов начинать исповедь и как перечислять грехи

Многие верующие задаются вопросом, с каких слов стоит начинать исповедь. Один из самых популярных вопросов на форуме «Азбука веры» соотносится с этой темой. Ответ на него дали сразу несколько священников.

Протоиерей Дионисий обращает внимание, что некоторые верующие заменяют исповедь рассказом о своих проблемах и спрашивают духовного совета. Но чтобы получить ответ, не обязательно идти на исповедь. Другие вместо того, чтобы просто назвать грех, начинают рассказывать «от самого Адама», что с ними приключилось и почему они согрешили.

— Эти рассказы и истории не имеют к исповеди никакого отношения и по большей части являются лишь попыткой самооправдания. Редко когда священнику требуются какие-то подробности. А вот что нужно делать на исповеди, так это каяться в своих грехах. И не имеет значения, какими словами вы начнете их перечисление. Довольно просто сказать «каюсь в…», и далее — перечисление грехов. Если священник сочтёт необходимым, то остановит и попросит рассказать подробнее, — объясняет протоиерей.

Иерей Евгений советует начинать исповедь со слов «каюсь перед Богом в своих грехах…», а далее перечислять прегрешения по списку.