Священники объяснили, с каких слов начинать исповедь и как перечислять грехи

Многие верующие задаются вопросом, с каких слов стоит начинать исповедь. Один из самых популярных вопросов на форуме «Азбука веры» соотносится с этой темой. Ответ на него дали сразу несколько священников.
Протоиерей Дионисий обращает внимание, что некоторые верующие заменяют исповедь рассказом о своих проблемах и спрашивают духовного совета. Но чтобы получить ответ, не обязательно идти на исповедь. Другие вместо того, чтобы просто назвать грех, начинают рассказывать «от самого Адама», что с ними приключилось и почему они согрешили.
Иерей Евгений советует начинать исповедь со слов «каюсь перед Богом в своих грехах…», а далее перечислять прегрешения по списку.