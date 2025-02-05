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Религия

Священники объяснили, с каких слов начинать исповедь и как перечислять грехи

Валерия Мединская

Многие верующие задаются вопросом, с каких слов стоит начинать исповедь. Один из самых популярных вопросов на форуме «Азбука веры» соотносится с этой темой. Ответ на него дали сразу несколько священников.

Протоиерей Дионисий обращает внимание, что некоторые верующие заменяют исповедь рассказом о своих проблемах и спрашивают духовного совета. Но чтобы получить ответ, не обязательно идти на исповедь. Другие вместо того, чтобы просто назвать грех, начинают рассказывать «от самого Адама», что с ними приключилось и почему они согрешили.

— Эти рассказы и истории не имеют к исповеди никакого отношения и по большей части являются лишь попыткой самооправдания. Редко когда священнику требуются какие-то подробности. А вот что нужно делать на исповеди, так это каяться в своих грехах. И не имеет значения, какими словами вы начнете их перечисление. Довольно просто сказать «каюсь в…», и далее — перечисление грехов. Если священник сочтёт необходимым, то остановит и попросит рассказать подробнее, — объясняет протоиерей.

Иерей Евгений советует начинать исповедь со слов «каюсь перед Богом в своих грехах…», а далее перечислять прегрешения по списку.

— Какой-то грех можно описать подробнее, если трудно описать его в нескольких словах, или вообще кающийся ощущает необходимость указать какие-то детали своего неприглядного поведения либо спросить совета. Однако обычно лучше спросить совета в конце исповеди, чтобы не прерывать покаяния. Наконец, надо различать грехи (обманул, объелся, оклеветал и проч.), греховные помыслы (завидовал, тщеславился) и страсти (гнев, похоть и т.д.). Ясно, что всё это надо для себя заранее обдумать и классифицировать. Зачастую уместно записать, чтобы не сбиться и ничего не забыть, — отмечает иерей.

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