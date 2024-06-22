Суббота, 22 июня, 2024

Священник Листовой рассказал, как освободить душу от тяжёлых мук

Автор: 7info

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Изображение от pvproductions на Freepik

В беседе с изданием «Кулик» батюшка Василий Листовой рассказал, зачем люди приходят в храм на исповедь.

По словам церковнослужителя, верующие приходят в храм, чтобы покаяться в совершённых грехах и открыть своё сердце Богу. Искреннее признание своих грехов поможет освободить душу от тяжёлых мук после смерти.

Перед исповедью нужно подготовиться: заранее прийти в храм и поговорить с батюшкой. Соберите свои мысли, не пытайтесь оправдываться перед священником и не думайте скрывать какие-либо грехи. Сокрытие грехов — это ещё больший грех, подчеркнул Листовой.

Судить вас будет только Бог. Признав свои ошибки и искренне попросив у Бога прощения за них, вы очищаете путь для своей души.

Не подходите к этому вопросу формально, не исповедуйтесь лишь для того, чтобы поставить галочку, отметил священник.

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