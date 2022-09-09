Свидетельница по делу «скопинского маньяка» пряталась у него в доме за шкафом

Свидетельницу по делу «скопинского маньяка» Виктора Мохова обнаружили у него дома за шкафом. Там женщина пряталась от полиции, сообщает РИА Новости.

Информацию о женщине сообщили во время заседания Рязанского областного суда, оставившего Мохова под стражей.

Мужчина рассказал, что женщина «из чувства жалости» принесла ему продукты, эпизоды уголовного дела со свидетельницей не обсуждал.

Ещё одним нарушением, из-за которого Мохова отправили в СИЗО, стало пользование интернетом. Маньяк рассказал, что один раз ответил родственнице, что у него «все хорошо».