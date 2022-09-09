Областной суд не удовлетворил апелляцию скопинского маньяка Мохова об изменении ему меры пресечения

9 сентября в Рязанской областном суде рассмотрена апелляция защиты»скопинского маньяка» Виктора Мохова об изменении ему меры пресечения.

Напомним, недавно Скопинский районный суд изменил Мохову, который является участником уголовного дела, меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Под стражей Мохов должен находиться до 7 октября. В итоге Облсуд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, «скопинский маньяк» Виктор Мохов стал участником уголовного дела после произошедшего в его доме ночью 2 августа убийства. Один из гостей убил собутыльника, хозяин дома помогал спрятать тело. Труп обнаружили через несколько дней во дворе заброшенного дома. На маньяка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ об укрывательстве преступления. Суд отправил его под домашний арест.

Домашний арест ему заменили на реальный, так как во время пребывания под домашним арестом Мохов выходил в интернет и общался со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является, а это запрещено.