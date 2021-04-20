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Во вторник, 20 апреля, зампредседателя правительства Светлана Горячкина отчиталась о своей работе за 2020 год. По ее словам, несмотря на серьезные ограничения, экономику Рязанской области удалось сохранить на достаточно высоком уровне.

Светлана Горячкина рассказала, что с начала пандемии в регионе не переставали работать все системообразующие предприятия. С 11 апреля были открыты все промышленные организации. Благодаря этому удалось избежать худшего сценария с падением экономики.

— Более того — с июля 2020 года наша промышленность начала показывать устойчивый рост. В этой сфере мы выросли на 6,3% и заняли четвертое место среди регионов ЦФО. На 0,5% увеличился рост розничной торговли, — доложила Горячкина.

Зампредседателя правительства напомнила, что Рязанская область разработала три пакета антикризисных мер. По наполненности льгот мы вошли в ТОП-15 регионов РФ.

При этом Светлана Горячкина рассказала, что с некоторыми трудностями столкнулись экспортеры. Дело в том, что границы открыли слишком поздно.

— Несмотря на пандемию, в 2020 году мы заключили 26 новых инвестиционных контрактов. 3,7 млрд рублей мы потратили на организацию противоковидных мер. При этом 1,4 млрд рублей нам компенсировали из федерального бюджета, — отметила зампредседателя.

В заключение Светлана Горячкина отметила, что все выплаты перешли в онлайн-режим, поэтому значительно вышла важность цифровизации.