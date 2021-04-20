Во вторник, 20 апреля, зампредседателя правительства Светлана Горячкина отчиталась о своей работе за 2020 год. По ее словам, несмотря на серьезные ограничения, экономику Рязанской области удалось сохранить на достаточно высоком уровне.
Светлана Горячкина рассказала, что с начала пандемии в регионе не переставали работать все системообразующие предприятия. С 11 апреля были открыты все промышленные организации. Благодаря этому удалось избежать худшего сценария с падением экономики.
Зампредседателя правительства напомнила, что Рязанская область разработала три пакета антикризисных мер. По наполненности льгот мы вошли в ТОП-15 регионов РФ.
При этом Светлана Горячкина рассказала, что с некоторыми трудностями столкнулись экспортеры. Дело в том, что границы открыли слишком поздно.
В заключение Светлана Горячкина отметила, что все выплаты перешли в онлайн-режим, поэтому значительно вышла важность цифровизации.