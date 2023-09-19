SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать 200 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 75 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Рязани.

В Рязани в сентябре больше всего готовы платить коммерческому директору. Компания предлагает зарплату до 200 тыс. рублей, повышение квалификации и релокационный пакет.

На втором месте — вакансия начальника экономического отдела с зарплатой от 110 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее экономическое образование и знания основ бухгалтерского учета.

На третьем месте — региональный представитель по продажам с зарплатой от 90 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в электротехнической отрасли.

В рейтинг также вошли вакансии производителя работ с зарплатой от 90 тыс. рублей инженера-схемотехника с зарплатой от 80 тыс. рублей.