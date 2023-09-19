Вторник, 19 сентября, 2023
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SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать 200 тысяч рублей

7info

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 75 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Рязани.

В Рязани в сентябре больше всего готовы платить коммерческому директору. Компания предлагает зарплату до 200 тыс. рублей, повышение квалификации и релокационный пакет.

На втором месте — вакансия начальника экономического отдела с зарплатой от 110 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее экономическое образование и знания основ бухгалтерского учета.

На третьем месте — региональный представитель по продажам с зарплатой от 90 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в электротехнической отрасли.

В рейтинг также вошли вакансии производителя работ с зарплатой от 90 тыс. рублей инженера-схемотехника с зарплатой от 80 тыс. рублей.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Коммерческий директор150 000 — 200 000 руб.
2Начальник экономического отделаот 110 000 руб.
3Региональный представитель по продажамот 90 000 руб.
4Производитель работот 90 000 руб.
5Инженер-схемотехникот 80 000 руб.

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