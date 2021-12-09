SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Рязани в декабре

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек, в том числе и в Рязани. В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений в городе — вакансии в IT, продажах, логистике и работа для инженеров.
На самой высокой строчке в декабре в Рязани на этот раз – программист «1C» с опытом работы от одного года, которому готовы в промышленной компании платить 100—140 тыс. рублей ежемесячно. Среди бонусов от работодателя – компенсация обедов, спортзала, изучения английского языка, возможность получения ДМС (при достижении высоких результатов), корпоративные праздники и возможность трудиться удалённо.
Начальнику отдела продаж в производственной компании в Рязани готовы платить от 90 тыс. рублей – это вторая самая доходная вакансия в этом месяце. Также нанимающая компания предоставит успешному кандидату дополнительный льготный пакет, современный комфортный офис и служебный транспорт.
Третье место в рейтинге занимает вакансия специалиста по логистике, которому готовы платить 60-70 тыс. рублей в месяц. От подходящего кандидата требуется опыт работы логистом 3-6 лет, грамотная речь для телефонных переговоров и хорошее знание рынка и компаний-перевозчиков. Возможны командировки в Москву, Тулу, Тверь (при необходимости).
Региональному управляющему розничной сетью кафе быстрого питания готовы платить в городе от 60 тыс. рублей. Возможен разъездной характер работы, требуются водительские права категории B.
И замыкает рейтинг этого месяца инженер-программист станков. Ему также будут платить от 60 тыс. рублей в месяц. Требуется опыт работы от 6 лет и высшее образование, водительские права категории B и знание технического английского языка. Работодатель также обещает полный соц. пакет, корпоративный транспорт, премирование по итогам выполнения проектов и по итогам года.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Программист «1С»
|100 000 — 140 000 руб.
|2
|Начальник отдела продаж
|от 90 000 руб.
|3
|Специалист по логистике
|60 000 — 70 000 руб.
|4
|Региональный управляющий розничной сетью
|от 60 000 руб.
|5
|Инженер-программист станков с ЧПУ
|от 60 000 руб.
Самая высокооплачиваемая вакансия в рейтинге городов с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек – разработчик мобильных приложений во Владивостоке, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает расширенные возможности обучения, профессиональную команду коллег и отсутствие дресс-кода.