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Четверг, 9 декабря, 2021
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SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Рязани в декабре

7info

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек, в том числе и в Рязани. В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений в городе — вакансии в IT, продажах, логистике и работа для инженеров.

На самой высокой строчке в декабре в Рязани на этот раз – программист «1C» с опытом работы от одного года, которому готовы в промышленной компании платить 100—140 тыс. рублей ежемесячно. Среди бонусов от работодателя – компенсация обедов, спортзала, изучения английского языка, возможность получения ДМС (при достижении высоких результатов), корпоративные праздники и возможность трудиться удалённо.

Начальнику отдела продаж в производственной компании в Рязани готовы платить от 90 тыс. рублей – это вторая самая доходная вакансия в этом месяце. Также нанимающая компания предоставит успешному кандидату дополнительный льготный пакет, современный комфортный офис и служебный транспорт.

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Третье место в рейтинге занимает вакансия специалиста по логистике, которому готовы платить 60-70 тыс. рублей в месяц. От подходящего кандидата требуется опыт работы логистом 3-6 лет, грамотная речь для телефонных переговоров и хорошее знание рынка и компаний-перевозчиков. Возможны командировки в Москву, Тулу, Тверь (при необходимости).

Региональному управляющему розничной сетью кафе быстрого питания готовы платить в городе от 60 тыс. рублей. Возможен разъездной характер работы, требуются водительские права категории B.

И замыкает рейтинг этого месяца инженер-программист станков. Ему также будут платить от 60 тыс. рублей в месяц. Требуется опыт работы от 6 лет и высшее образование, водительские права категории B и знание технического английского языка. Работодатель также обещает полный соц. пакет, корпоративный транспорт, премирование по итогам выполнения проектов и по итогам года.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Программист «1С»100 000 — 140 000 руб.
2Начальник отдела продажот 90 000 руб.
3Специалист по логистике60 000 — 70 000 руб.
4Региональный управляющий розничной сетьюот 60 000 руб.
5Инженер-программист станков с ЧПУот 60 000 руб.

Самая высокооплачиваемая вакансия в рейтинге городов с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек – разработчик мобильных приложений во Владивостоке, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает расширенные возможности обучения, профессиональную команду коллег и отсутствие дресс-кода.

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