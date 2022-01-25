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Вторник, 25 января, 2022
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Суд рассмотрит апелляции по делу о «Детском питании» в Рязани

7info

На приговоры по делу о «Детском питании» поданы апелляции, сообщает «Новая газета Рязань», ссылаясь на источник.

В конце 2021 г. Октябрьский районный суд Тамбова назначил наказания трём фигурантам уголовного дела. Виновными в получении взяток признаны бывшие: советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, заместитель главы Сергей Пашкевич, советник министра экономического развития России Павел Пущин.

Пашкевич, Заикин получили 8 лет колонии, Пущин — 8,5. Приговор не устроил как обвиняемых, так и прокуратуру. Апелляции поданы с обеих сторон.

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Фигуранты дела находятся в СИЗО, рассмотрение готовится в Тамбовском областному суде. До этого момента приговор в законную силу не вступил.

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