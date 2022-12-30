Суд признал незаконным решение о разработке карьера у села Заокское под Рязанью

Решение о предоставлении права пользования участком недр в с. Заокском признано незаконным

Рязанским районным судом рассмотрено административное дело по иску Жильцовой Т.И., Карпуниной Е.В. к министерству природопользования Рязанской области об оспаривании решения органа, наделённого государственными полномочиями, и возложении обязанности по устранению допущенного нарушения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

По мнению административных истцов, министерством природопользования Рязанской области ООО «Авангард» была выдана лицензия на пользование недрами в нарушение требований Федеральных законов «О недрах», «Об охране окружающей среды» и Водного кодекса РФ.

Административные истцы просили суд признать незаконным решение о выдаче лицензии ООО «Авангард» на пользование недрами и отменить лицензию.

Решением суда от 28 декабря административные требования истцов удовлетворены, решение министерства природопользования Рязанской области о предоставлении ООО «Авангард» права пользования участком недр местного значения «Заокский», содержащим открытое месторождение песков строительных «Заокский», признано незаконным.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.