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Воскресенье, 31 октября, 2021
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Суд отпустил девушку, устроившую эротическую фотосессию у Исаакиевского собора в Петербурге

Александр Ильин
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay

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Суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определённых действий, которую просили наложить следователи, 31-летней Ирине Волковой, устроившей откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщают РИА Новости. 

Уточняется, что девушка раскаялась и принесла извинения. Её отпустили из зала суда на время следствия. 

Видео с заседания опубликовал Telegram-канал Shot.

Напомним, блогершу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (Оскорбления чувств верующих). 

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