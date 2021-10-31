Суд отпустил девушку, устроившую эротическую фотосессию у Исаакиевского собора в Петербурге

Суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определённых действий, которую просили наложить следователи, 31-летней Ирине Волковой, устроившей откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщают РИА Новости.

Уточняется, что девушка раскаялась и принесла извинения. Её отпустили из зала суда на время следствия.

Видео с заседания опубликовал Telegram-канал Shot.

Напомним, блогершу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (Оскорбления чувств верующих).