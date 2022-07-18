Суд отправил в колонию строгого режима двух жителей Шилово.

Суд приговорил двух жителей райцентра к 8 годам и 1 году колонии за причинение смерти по неосторожности и кражу. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Суд признал достаточными доказательства, собранные Шиловским МСО, и учёл неоднократную судимость обвиняемых 1982 и 1971 годов рождения. Младшего из мужчин признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Также оба признаны виновными в краже с незаконным проникновением в помещение.

В конце декабря прошлого года младший из подсудимых нанёс соседу удар ножом в ноге, повредив артерию. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой.

В ноябре 2021 подсудимые, действуя согласованно, проникли в административное помещение и похитили свыше 200 метров силовых медных кабелей. Украденным они распорядились по своему усмотрению.

Оба преступления были совершены мужчинами в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил младшего к 8 годам, а старшего – к году лишения свободы.