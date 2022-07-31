Суд назначил двум рязанцам 3 года колонии за сбыт поддельных купюр.

Советский райсуд Рязани вынес решение 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемые хранили и сбыли 72 заведомо поддельные купюры 5 тысяч рублей. Фальшивками подсудимые рассчитывались в разных торговых организациях Рязани.

Суд учёл, что преступление было совершено группой лиц предварительному сговору, а также полное признание вины подсудимыми. Одного из обвиняемых суд приговорил к 3 годам колонии строгого режима, другого — к 3 годам 1 месяцу колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.